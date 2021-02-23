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الثلاثاء، 23-02-2021 10:16 ص

تذبذب بأعداد الإصابات

الهواري يعبر عن قلقه بشأن الوضع الوبائي بالمملكة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فراس الهواري، أن الأردن حالياً في بداية موجة جديدة من انتشار وباء كورونا.

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وقال الهواري ، خلال تصريحات صحافية ، اليوم الثلاثاء، إن أرقام الإصابات تعارضت مع الأحوال الجوية التي شهدتها المملكة مؤخرا.

 

ولفت إلى وجود تذبذب بانخفاض إلى 800 إصابة ومن ثم ارتفاع، معتبرا أن الأرقام شهدت تذبذبا أكبر من أي وقت مضى.

 

ولفت الهواري إلى أن التوقعات كانت تشير إلى زيادة الإصابات خاصة في ظل تخفيف الإجراءات، مشيرا إلى أنها جزء من معادلة التوازن ما بين الاقتصاد والصحة.


وبيّن، أنه خلال اليومين الماضيين سجل الأردن أرقاما كبيرة عكستها أعداد المرضى الموجودة في المستشفيات، منوها إلى أن الإصابات بصعود وبحاجة إلى تعاون الجميع حتى نحاول تقليلها.


وزاد ، “التسارع في زيادة الإصابات يجعلنا نقلق، نصل إلى 4 الاف وقمة اصاباتنا كانت أقل من 8 الاف إصابة، كون المجال ما زال مفتوحا، وأن الإصابات تركزت في عمّان، ولكن نشهد زيادة بإصابات إربد والبلقاء، وعيننا اليوم على الزرقاء، وبالتالي أية زيادة في المحافظات سترفع الإصابات إلى أعلى من 5 الاف”.


ودعا الهواري إلى ضرورة الالتزام إلى ابعد حد بعد تسارع ارتفاع وتيرة إصابات كورونا في المملكة.


ونوه إلى أن الارتفاع دوما ينتشر في منطقة ومن ثم يتوسع في مناطق أخرى، قائلا “اتوجه إلى أهلنا في جميع المحافظات، حافظوا على مدنكم، وامنعوا الانتشار”.


وطلب من الجميع النظر إلى الإصابات المسجلة في إربد والبلقاء والزرقاء، إذ كانت الإصابات الأسبوع الماضي أقل من 100 إصابة غير أنها ارتفعت إلى حاجز الـ400 إصابة في تلك المحافظات.


ولفت إلى أن ما يجري في عمّان سينعكس بالضرورة على المحافظات، عازيا ذلك إلى كون العاصمة تحوي العدد الأكبر من السكان وينتقل المواطنين في عطلة نهاية الأسبوع إلى المحافظات.


وعن الحل لتخفيض الإصابات، قال إن العناوين الموجودة في وسائل الاعلام عن مخالفة 360 منشأة خلال 72 ساعة مؤلمة، مشيرا إلى أن الالتزام بنسبة 90 بالمئة تعادل فوائده الحظر الشامل.

 

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