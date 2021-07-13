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الثلاثاء، 13-07-2021 10:26 ص

الهواري يعلن عن بدء موجة جديدة من كورونا - فيديو

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أعلن وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الثلاثاء عن بدء موجة جديد من فيروس كورونا في المملكة.

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وأضاف الهواري ، لـ " الوكيل الإخباري " خلال زيارة تفقدية إلى مستشفى عمان الميداني أنه على المواطنين الإقبال لأخذ المطعوم المضاد لفيروس كورونا، وأخذ الجرعتين وعدم التهاون للحد من الموجة، إذ هناك مؤشرات على دخول الأردن بموجة جديدة.

 

وحذر الهواري من تراخٍ ملحوظ من قبل المواطنين وأن النسب بدأت بالارتفاع تدريجيا، مطمئنا بأن الحكومة لن تدخل بحالة من الذعر وستكون جاهزة، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

 


 




 

 


 

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