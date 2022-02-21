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الإثنين، 21-02-2022 09:14 م

الهواري يعمّم على المستشفيات الخاصة لاعتماد آلية معالجة المرضى الذين يحملون تأميناً صحياً حكومياً - وثيقة

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الوكيل الاخباري - خاطب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري لإبلاغه عن آلية معالجة المرضى في المستشفيات الخاصة ممن يحملون تأمين صحي حكومي.

 

وقال الهواري في كتابه الذي اطّلع عليه موقع "الوكيل الاخباري" فإنه استناداً للفقرة "أ" من المادة "3" من ملحق اتفاقية التعاون مع المستشفيات الخاصة لمعالجة موظفي الدولة والمتقاعدين والمنتفعين بالدرجة الثانية والثالثة في أقسام الإسعاف والطوارئ، فقد قرر الوزير اعتماد الآلية التالية:

 

1- في حال راجع المستفيد اقسام الإسعاف والطوارئ للمستشفى بحالة طارئة ولم تستدعي الدخول فيتم تحصيل نسبة 20% مباشرة منه بالدفع المباشر للمستشفى.

 

2- في حال استدعت الحالة الدخول للمستشفى فيتم ذلك بإبلاغ المستفيد وذويه بحال رغب ذوي المريض إدخاله إلى المستشفى الخاص وعدم نقل إلى مستشفى حكومي، فيتم تطبيق القواعد التالية:

 

أ- إبلاغ لجنة الحالات الطارئة في المستشفى الحكومي خلال 24 ساعة.

 

ب- ارسال التقارير الطبية والفحوصات الطبية اللازمة ونموذج الادخال من قبل ذوي المريض إلى لجنة الحالات الطارئة لدراسة الحالة حسب الأصول.

 

ج- يلزم المستفيد أ, ذويه بدفع تكاليف العلاج للمستشفى عند الخروج.

 

د- بعد دراسة الحالة من لجنة الطوارئ يتم مراجعة إدارة التأمين الصحي لاستكمال الإجراءات وإعادة ما نسبته 80% للمستفيد.

 

3- يلزم المستشفى الخاص بإعداد نموذج يتضمن ما ورد أعلاه ليتم توقيع المريض أو ذويه.

 

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