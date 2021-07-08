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الخميس، 08-07-2021 11:22 ص

الهواري يفتتح المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة فراس الهواري، الخميس، المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في إربد.اضافة اعلان


وقالت السفارة السعودية بعمّان في بيان صحفي، إن "هذا المركز للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي والذي تم تمويله بمنحة كريمة من الصندوق السعودي للتنمية بلغت 50 مليون وربع المليون ريال سعودي ما يعادل نحو (9 مليون دينار أردني)".

وأضافت: "تم تزويد هذا المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، إذ سيُمكن هذا المشروع من تقديم كافة المعالجات لمرضى السرطان عن طريق الأشعة وليكون مركزاً علاجياً شمولياً لكافة التخصصات الطبية من خلال تقديم الخدمات الصحية المتطورة والمتكاملة في مناطق الشمال وعلى مستوى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وتتوزع المشاريع التي تبنى إقامتها الصندوق السعودي للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية على عدة قطاعات رئيسة وحيوية ومنها، التعليم، والصحة، والبنى التحتية، والطرق، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية وغيرها من القطاعات المهمة، إذ تم إنجاز العديد من تلك المشاريع على أرض الواقع في عدة مناطق من المملكة فعلياً، فيما يجري العمل على إنجاز مجموعة أخرى من المشاريع حالياً تقدر قيمتها بـ 3 مليارات ريال ما يعادل نحو (567 مليون دينار أردني).

ويأتي هذا المشروع، وهذا الإنجاز في هذا الصرح الصحي؛ تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات السعودية الأردنية.

 




 

 


 

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