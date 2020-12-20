الأحد 20-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 20-12-2020 09:55 م

الهواري يكشف تفاصيل هامة حول السلالة الجديدة لكورونا وخطرها على الاردن

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الوكيل الاخباري - توقع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية الدكتور فراس الهواري حول السلالة الجديدة للفيروس أن إغلاق الرحلات أمر "غير واقعي وغير قابل للتحقيق"، وأضاف "خلال الـ 24 ساعة المقبلة سيظهر العديد من المعلومات حول السلالة الجديدة.
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ولفت إلى أن الخطر من القادمين إلى الأردن أقل من أي شيء آخر، مشيرا إلى أن فتح المطار في ظل الإجراءات لم يؤثر على انتشار الوباء.

وقال الهواري إنه حال حدوث انتشار لفيروس كورونا المستجد، فإن ذلك قد يؤدي لمزيد من الطفرات الجينية التي قد تؤدي في النهاية إلى إضعاف مفعول اللقاحات والمطاعيم.

وأضاف أن فيروس كورونا، ممكن أن يحدث به طفرات جينية عدة.

وأوضح الهواري، أن الفيروس من سلالة فيروسات ال RNA، المعروف أنه يحدث بها طفرات جينية متعددة، وأشار إلى أن أكثر الفيروسات شهرة بحدوث الطفرات الجينية بشكل متكرر هو فيروس ال HIV مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز،" ولذلك لم ينجح العالم حتى الآن بإيجاد لقاح له.

وبين أن فيروس كورونا حدث فيه 12 ألف طفرة جينية، مشيرا إلى أن السلالة التي ظهرت في بريطانيا ليست جديدة، وأضاف "حقيقة الطفرات الجينية التي حدثت على هذا الفيروس بدأت منذ فترة السلالة والكلمة بحد ذاتها قد لا تكون دقيقة بالمعنى العلمي لكن هناك طفرتان جينيتان حدثتا على الأشواك التي تغطي سطح هذا الفيروس والتي اكتسب منها اسم كورونا أو التاجي، هذه الطفرات جديدة بدأت بالظهور بأول أسبوع من شهر أيلول/سبتمبر في بريطانيا.

ولفت إلى وجود موجة ثانية بدأت بالظهور بعد مراقبة المنحنى البياني البريطاني بنفس التوقيت تقريبا.

 




 

 


 

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