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الأحد، 19-03-2023 05:27 م

الهواري يلتقي وفد معهد أبحاث الجيش الأميركي ومؤسسة البحوث الطبية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، خلال لقائه، اليوم الأحد، في مكتبه، وفدا يمثل معهد أبحاث الجيش الأميركي، ومؤسسة البحوث الطبية الدولية، أهمية بحث وتطوير فرص التعاون.

وأكد الهواري، خلال اللقاء، حرص الوزارة على التعاون مع المعهد والمؤسسة في مجال مكافحة الأمراض السارية ضمن نهج الصحة الواحدة الذي تبنته الوزارة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأبدى اهتمام الوزارة بسياسة المطاعيم المركبة التي توفر الحماية للعديد من الأمراض التنفسية للحد من انتشارها.

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