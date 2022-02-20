الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

رئيس مجلس النواب ينقل تحيات الملك للرئيس المصري

الفراية يبحث مع نظيره البنغالي تجربة الأردن في المجالات الامنية

الحنيفات: ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية خلال 2021

السياحة: إعفاء القادمين من الرسوم على منصة "Visit Jordan"

الضمان يطلق خدمة جديدة حول اصابات العمل

وزير الصحة: لا نية لإلزامية الجرعة الثالثة من اللقاحات

ألمانيا تخشى شللا اقتصاديا إذا اندلعت الحرب بين موسكو وكييف

الحكومة تفاوض شركات الطاقة المتجددة.. هل سينعكس على فواتير المواطنين؟

قطر تسيطر على 21 بالمئة من سوق الغاز العالمي خلال الشهر الماضي

أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا

الأحد، 20-02-2022 01:54 م

الهواري ينفي وجود نية لخصخصة القطاع الصحي

WhatsApp Image 2022-02-20 at 1.07.25 PM


الوكيل الإخباري - نفى وزير الصحة فراس الهواري وجود نية لخصخصة القطاع الصحي.

اضافة اعلان

 

وقال الهواري، في اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، إن الوزارة لا تفكر بالخصخصة للقطاع الصحي وما يؤكد ذلك هيكلة وزارة الصحة بفصل الرعاية الأولية والمراكز الصحية عن المستشفيات.

 

وأضاف أن الوزارة استثمرت بالتعليم والتدريب في الجراحات الدقيقة وفي أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية والعناية الحثيثة، وتوسعت في إجراء هذا النوع من الجراحات والعمليات في المستشفيات الحكومية.

 

وأشار إلى أن الوزارة سمحت للمستشفيات بالتوسع والنمو وكذلك قامت ببناء مستشفيات جديدة في مختلف المناطق وهو ما يؤكد جديتها في النهوض بالقطاع الصحي العام.

 

وبيّن الهواري أن القطاع الخاص غير قادر على النهوض بالقطاع الخاص.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62123a1da9954

رئيس مجلس النواب ينقل تحيات الملك للرئيس المصري

4برر

الفراية يبحث مع نظيره البنغالي تجربة الأردن في المجالات الامنية

وزارة السياحة

السياحة: إعفاء القادمين من الرسوم على منصة "Visit Jordan"

M63A0051

الضمان يطلق خدمة جديدة حول اصابات العمل

824006fba5ec7510c2cc3180db2884bd

3.5 مليون دينار كلف متوقعة لعلاج مواطنين في طوارئ القطاع الخاص

220221715198973537881

وزير الصحة: لا نية لإلزامية الجرعة الثالثة من اللقاحات

أخبار متعلقة
120221716952834390665

كشف الحالة الصحية للوزير الهواري.. والسلالة المصاب بها

ممرض

"الممرضين" تطالب بمساواة علاوة منتسبيها بباقي المهن الصحية

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

main_image61ebf5bf86c7e

409 وفيات بكورونا منذ بدء العام.. والعاصمة تسجل أعلى عدد إصابات بنحو 40 ألف إصابة

2eiW6AEqt3xPbeicT60T5HqCg0RIxUSgokVPbUe7

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بنسبة الفحوص الإيجابية ونحو 4100 إصابة جديدة بكورونا السبت

1220212683659455029935

استئناف حملة التطعيم لطلبة المدارس الأحد