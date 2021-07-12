الهواري يُهيب بالجميع الانتباه وأخذ الحيطة والحذر تجنباً للاصابة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أهاب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بالمواطنين والمقيمين على ارض المملكة والزائرين بضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر الشديد تجنباً لخطر الأصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.وأكد أن الارتفاع في وتيرة النتائج الايجابية للفحوصات يدق ناقوس الخطر ويضعنا في قلق حقيقي حيال احتمالية اعادة تفشي الوباء من جديد، مؤكداً على ضرورة الامتثال الكامل لأوامر الدفاع المتعلقة بالاجراءات الوقائية خشية العودة لانتكاسة وبائية لا سمح الله.ودعا الهواري في تصريح صحفي الى ضرورة الالتزام من الجميع وعدم التراخي حيال تطبيق إجراءات السلامة ووسائل الوقاية؛ كون النسبة الايجابية للاصابات بالفيروس بدأت تأخذ منحنى الارتفاع في الأيام الماضية، حيث بلغت اليوم 3.72% بعد أن وصلت الى ما يقارب 1.8% قبل عدة أسابيع.وأشار الهواري الى أن الزيادة الكبيرة في عدد الاصابات لهذا اليوم والتي بلغت 767 اصابة مقارنة بـ 569 اصابة ليوم أمس شيء يدعو للقلق، محذراً من تفاقم الوضع الوبائي بعد استقراره بنسب مريحة بعد الانتهاء من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.ولفت الهواري إلى أن هذه الزيادة في الاصابات تستدعي منا جميعاً الجدية في الالتزام بإجراءات السلامة ووسائل الوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، كما تستدعي ممن لم يقدم لغاية الآن على أخذ المطعوم المبادرة بأخذه لتحصين نفسه وتحصين أهله والمجتمع من حوله.وأكد الهواري أهمية التسجيل على منصة التطعيم والإقبال على تلقي المطاعيم، كونها تعتبر إحدى الركائز الرئيسة والمهمة للوقاية من فيروس كورونا كونها آمنة وفعالة.