الهواري يوعز بزيادة فحوصات الـ PCR لمراجعي طوارئ المستشفيات

الوكيل الإخباري-

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أوعز وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بزيادة أعداد عينات فحص 'PCR' المسحوبة يوميا من خلال فحص جميع مراجعي ومرافقي أقسام الأسعاف والطوارئ في المستشفيات بغض النظر عن الوضع التطعيمي للمراجع والمرافقين، وذلك لغايات المسح فقط، ودون انتظار المراجع لنتيجة الفحص.ووفق التعميم، فان القرار جاء نظرا لانخفاض اعداد عينات 'PCR' المسحوبة في اقسام طوارئ المستشفيات وارتفاع عدد الحالات المرضية لفيروس كورونا في بعض الدول المجاورة والاقليم والعالم، وذلك حرصا من وزارة الصحة على متابعة التطورات للحالة الوبائية للجائحة في الاردن .