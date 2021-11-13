الهيئة البحرية توضح حول حركة الملاحة بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية الكابتن المهندس محمد سلمان، اليوم السبت أن الاحوال الجوية لم تؤثر على حركة الملاحة في العقبة حتى الان.

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وبين سلمان اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن ارتفاع الموج في العقبة لم يتجاوز النصف متر وهذا أمر طبيعي لغاية الآن.



واكد ان الهيئة تتابع النشرات الجوية لمعرفة مستجدات الطقس.



و تتأثر المملكة منذ ساعات الصباح الباكر بأجواء مغبرة في معظم المناطق ، في وقت حذرت فيه الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الغبار.







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