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الأربعاء، 09-06-2021 02:59 م

الهيئة الخيرية الأردنية تستقبل طائرة مساعدات كويتية لفلسطين

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الوكيل الإخباري - استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات إنسانية من دولة الكويت لصالح الشعب الفلسطيني بحضور السفير الكويتي لدى المملكة عزيز رحيم الديحاني.

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وتحمل الطائرة مواد غذائية وحليب أطفال ومواد طبية ومن خلال الجمعية الكويتية للإغاثة ليتم التنسيق من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإرسالها إلى فلسطين وتحديدا إلى قطاع غزة والقدس.


وباشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الترتيبات لاستقبال الطائرة واستلام المواد الغذائية والطبية وتجهيزها ضمن القوافل التي تسيرها وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في بيان صحفي الأربعاء: "سيتم تسليم المواد الغذائية ومادة حليب الأطفال إلى جمعيات في قطاع غزة و بخصوص المواد الطبية سيتم التنسيق مع مستشفى المقاصد في القدس لتسليمها هناك وضمن الاحتياجات الواردة من وزارة الصحة الفلسطينية، ونتقدم بالشكر لدولة الكويت لجهودها المبذولة لدعم والوقوف بجانب الأهل في فلسطين ضمن الظروف الراهنة التي مروا بها".


السفير الكويتي في الأردن والمحال إلى فلسطين عزيز الديحاني عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الجهات المعنية الأردنية من أجل تسهيل قوافل العمل الخيري الكويتي للمستحقين خاصة بأن العمل الإنساني في الكويت يعد نموذجا مميزا بسبب شفافية هذا العمل الخيري الذي اعتاد عليه الشعب الكويتي منذ سنوات طويلة وبتوجيهات من صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مما دعا المجتمع الدولي يطلق على أمير الكويت الراحل قائد العمل الإنساني وأن تكون الكويت مركزا للعمل الإنساني. 


وذكر السفير الديحاني بأن الحكومة الكويتية قدمت كل التسهيلات من أجل الإسراع في الفزعة من أجل القدس لإيمانها المطلق بحرص أهل الكويت على العمل الخيري خاصة لما تمثله القدس من مكانة إسلامية وما تمثله فلسطين من أهمية سياسية.


 




 

 


 

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