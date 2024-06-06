الهيئة الخيرية الهاشمية: الأردن أرسل 31 ألف طن من المساعدات إلى غزة

الوكيل الاخباري- قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، إن الأردن أرسل ما مجموعه 31 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.



وأوضحت الهيئة في بيان، "بلغ مجموع الوزن الإجمالي للمساعدات التي تم إرسالها من الأردن إلى الأهل في قطاع غزة، وما تم العمل على توزيعه من داخل غزة عبر المنظمات الشريكة قرابة (31) ألف طن".



وتوزعت هذه الأرقام، بحسب الهيئة، على النحو التالي: "غذائي أكثر من 20 ألف طن، إغاثي: قرابة 2400 طن، أدوية ومستلزمات طبية: قرابة 1500 طن، مواد صحية: قرابة 720 طنا، مساعدات وزعت داخل غزة عبر المنظمات الشريكة: قرابة 6 آلاف طن".



ونقلت هذه المساعدات عبر وسائل عدة، إذ بلغ مجموع القوافل المرسلة برا عبر جسر الملك الحسين (1865) شاحنة، موزعة على (1122) شاحنة - الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع المنظمات الدولية، و(743) شاحنة - الخيرية الأردنية الهاشمية مع القوات المسلحة الأردنية.



وبلغ مجموع الإنزالات الجوية 358 إنزالا، موزعة على (257) إنزالا مع دول أخرى، و(101) إنزال من خلال القوات المسلحة الأردنية.



وبلغ مجموع المساعدات المرسلة جوا عبر مطار العريش 53 طائرة، (13) طائرة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، و(40) طائرة بالشراكة مع منظمات إغاثية.



وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإغاثية والغذائية التي قدمت بشكل مباشر بالتعاون مع المنظمات الشريكة داخل القطاع، (717) ألف مستفيد.



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