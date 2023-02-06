الهيئة الخيرية الهاشمية تفتح باب التبرعات لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن فتح غرفة طوارئ لاستقبال التبرعات لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا.



وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إنها تستقبل التبرعات من خلال الاتصال على الأرقام: 065523190، 0796934694، 0775810810.



كما أوضحت أنها تستقبل التبرعات النقدية من خلال الحساب البنكي لدى بنك الاتحاد، فرع الوحدات: Iban: JO 21 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 10

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