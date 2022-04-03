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الأحد، 03-04-2022 03:32 م

الهيئة الخيرية الهاشمية تنفذ حملة رمضان بالخير غير 2022

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الوكيل الإخباري - بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذ حملتها الرمضانية "رمضان بالخير غير 2022" للسنة الرابعة على التوالي، والتي تهدف لتأمين وجبات إفطار ساخنة وطرود غذائية لصالح الأسر العفيفة طيلة أيام الشهر الفضيل في مختلف محافظات المملكة.

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و تتضافر جهود الهيئة وشركائها في القطاع الإنساني للوصول إلى المستفيدين في مختلف المحافظات من خلال توزيع الطرود الغذائية ضمن شبكة الجمعيات الخيرية المسجلة لدى الهيئة والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وفق ما جاء في بيان صدر عن الهيئة الأحد.

 

كما ستشمل الحملة توزيع الطرود الغذائية، ووجبات الإفطار في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن خلال التنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية.

 

وفتحت الخيرية الهاشمية أبواب استقبال التبرعات من خلال موقعها الإلكتروني (www.jhco.org.jo)، وقيمة الطرد الغذائي بـ 25 دينارا، وقيمة وجبة إفطار صائم بـ 3.5 دينار.


وقال أمين عام الهيئة، حسين الشبلي إن شهر رمضان المبارك، يحمل مكانة مميزة وذات طابع روحاني ضمن البرامج التي تنفذها الهيئة على مدار العام، وقد فتحت الهيئة أبواب التبرع من القطاع العام والخاص، والأفراد لمد يد العون للأسر العفيفة، مما يعكس التكافل والتراحم بين شرائح المجتمع، آملين بأن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الصائمين.


يذكر أنه جرى فتح باب التطوع من خلال فريق ساند التطوعي - وهو أحد مبادرات الهيئة لتوظيف طاقات الشباب في العمل التطوعي- للمشاركة في تحضيرات شهر رمضان، إضافة إلى تجهيزات الوجبات الساخنة أو في توزيع الطرود الغذائية خلال الشهر الفضيل.

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