الجمعة 06-05-2022
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الجمعة، 06-05-2022 05:22 م

الهيئة العامة للمهندسين تدعو لنصرة الشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين خلال اجتماعها اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية على وقوف الأردن والنقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الذي يتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

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وبحثت الهيئة العامة عدة قضايا تهم النقابة، حيث تم بحث التعديلات التي طرأت على قانون النقابة، وصلاحيات الهيئة المركزية، ودعت إلى ضرورة منح صلاحيات أكبر للهيئة العامة، وضرورة مواكبة تشريعات النقابة خطة التحول الرقمي، وتم بحث ملف التدريب والتشغيل، وضرورة فتح أسواق داخلية وخارجية للتشغيل، وبرامج الريادة.


وتطرق المجتمعون إلى صندوق التكافل الاجتماعي، وصندوق التأمين الصحي، وصندوق التقاعد ودعوا إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للاستثمار بها، كما دعوا إلى ضرورة إعادة هيكلة إدارة النقابة بما ينسجم مع التطورات.


واستعرض نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي خلال الاجتماع إنجازات مجلس النقابة للدورة 28، مؤكداً أن المجلس خطى بهذه الدورة خطوات متقدمة في العديد من المسارات، ووضع نصب عينيه منذ انطلاقته تحقيق الأهداف المهنية للنقابة وتعظيم دورها الوطني، واعتمد قيماً جوهرية عمادها التشاركية والشفافية والتطوير والتفاعل الإيجابي وتغليب العام على الخاص.


واختارت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين خلال اجتماعها السنوي العادي، رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات المقرر اقامتها يوم الجمعة القادم 13-5-2022 في مركز النقابة في عمان وجميع الفروع في المحافظات، لاختيار النقيب، ونائب النقيب، وأعضاء المجلس للدورة 2022-2025.

 




 

 


 

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