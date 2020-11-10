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الثلاثاء، 10-11-2020 09:22 م

الهيئة المستقلة: تحويل 13 خرقا خلال الانتخابات للقضاء

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الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الهيئة سجلت عدة خروقات وملاحظات خلال العملية الانتخابية.

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وأضاف الكلالدة خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء عملية الاقتراع في مقر الهيئة المستقلة، أنه تم تحويل 13 حالة للجهات القضائية المختصة، منها انتحال شخصية أو محاولة التأثير على إرادة الناخبين من خلال المال الأسود.

 

وأوضح أن صحة المواطن كانت أولوية بالنسبة للهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء العملية الانتخابية.

 

وأدلى مليون و387 ألف مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، بعد 14 ساعة من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.

 

وبلغت النسبة العامة للاقتراع في الأردن بحسب غرفة العمليات الموجودة في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب، بلغت حتى انتهاء عملية الاقتراع 29.90%.

 

يشار إلى أن عدد المرشحين بلغ 1674 مرشحا من بينهم 1314 ذكور و360 إناث، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة 294 قائمة، حيث فتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها في الموعد المحدد بحضور جميع أعضاء لجان الاقتراع والفرز.

 



 




 

 


 

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