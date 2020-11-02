الهيئة المستقلة تختتم فعالياتها التدريبية في عجلون

الوكيل الاخباري –

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اختتمت الهيئة المستقلة للانتخاب في محافظة عجلون اليوم الدورات التدريبية التوعوية للمكلفين بإدارة الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من الشهر الحالي .وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المحافظة فائق الخصاونة أن الهيئة استكملت اليوم تدريباتها المتعلقة بإدارة الانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر من الشهر الجاري والتي اشتملت على اعطاء مهارات تدريبية على المحاور الرئيسية والمهمة في عمل المكلفين في إدارة العملية الانتخابية ورفع جاهزيتهم وقدرتهم على الربط الالكتروني يوم الانتخاب وإدارة عمليات الاقتراع والفرز والتواصل بين اللجنة الرئيسة واللجان الفرعية في غرف العمليات الرئيسية المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة.وأكد الخصاونة أن اللجان والكوادر العاملة في الهيئة المستقلة على استعداد كامل لإجراء العملية الانتخابية بكل نزاهة لتعزيز مشاركة الناخبين في عملية صنع القرار لدفع عجلة الإصلاح السياسي مع مراعاة الاشتراطات الصحية والوقائية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.وبين أن الهيئة استكملت كافة الإجراءات التي تتعلق بالانتخابات من ترتيبات وتجهيزات نهائية والتي تتضمن تهيئة مراكز الاقتراع الكترونيا وفنيا وخدميا بهدف إجراء الانتخابات بكل سهولة ويسر .