الهيئة المستقلة: خيبة أمل أصابتنا لعدم ترشح سيدات لمنصب رئيس بلدية

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور جهاد المومني إن هناك خيبتا أمل في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2022.

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وفي حديثه للتلفزيون الأردني، أوضح المومني أن الخيبتين تمثلتا بعدم ترشح سيدات أردنيات لمنصب رئيس البلدية، وأنه وبالرغم من تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما، فإن نسبة المترشحين ممن أعمارهم بين 25 و35 عامًا بلغت 7.3% “وهذا رقم مخيب للآمال وتمنينا لو كان عشرة أضعافه”.



وعقّب بأن الجميع يتحمل المسؤولية في الخيبتين، وربما تتحمل المرأة المسؤولية الكبرى كون باستطاعتها تحقيق النجاح الكامل في أي بلدية أو مجلس محافظة على عكس الرجل، في ظل عديد المؤسسات والمنظمات والأحزاب التي تعني في تمكين المرأة.



وأشار إلى ضرورة التعامل مع الشباب على أساس انتخابي وتوعوي “وهذا الأمر خفف من ترشح الشباب إلى الانتخابات”، مشددا على أن “الشباب هم الرهان ولا يجوز تركهم وهم الأغلبية في المجتمع ويجب العمل معهم أينما وجودوا”.



مراحل العملية الانتخابية

وفي مراحل العملية الانتخابية، قال المومني إن الإجراءات في الربع الأخير “دخلنا في الطعون على الترشح، والدعاية الانتخابية جارية إلى ما قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة”.



“مرحلة الانسحابات متاحة إلى ما قبل 14 يوما من تاريخ الاقتراع، وفي الأسبوع الأول من آذار ستصبح الجداول النهائية قطعية”، وفق المومني.



وأشار إلى 3 أوراق اقتراع لكل ناخب، من كل منها 5 ملايين ورقة ستطبع، وسيتم طباعة أوراق بزيادة للاحتياط.

