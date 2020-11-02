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الإثنين، 02-11-2020 10:22 م

الهيئة المستقلة للانتخاب: تحويل 31 مرشحا إلى القضاء لمخالفتهم أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الاثنين، إن 60 مرشحا لمجلس النواب 19 خالفوا تعليمات وضعتها الهيئة لتطبيق أوامر الدفاع الصادرة بشأن التجمعات والاجتماعات العامة، حول 31 مرشحا منهم إلى القضاء.
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وأوضح الكلالدة لبرنامج صوت المملكة: "كنا في البداية واضعين تعليمات تنفيذية على الدعاية الانتخابية والمقار تقول إن على المرشح أن يحصل على موافقة مسبقة ويكتب تعهدا بتطبيق أوامر الدفاع الصادر بشأن التجمعات والاجتماعات العامة ... 95% من المرشحين التزموا بالتعلميات وتجاوزها 60 مرشحا فقط وتم التعامل معهم جميعا، ومنهم 31 حولوا إلى القضاء".

وكانت الهيئة ألغت المقار الانتخابية بعد رصد مخالفات لأوامر الدفاع التي تنص على ألا يزيد أي تجمع عن 20 شخصا. 

الكلالدة أكد أن "صحة المواطنين أولوية الأولى"، قائلا: "نحن نكيف تعليماتنا وتطبق القانون ونحترم الدستور آخذين بعين الاعتبار أن صحة المواطن هي الأولوية الأولى سواء في الانتخابات أو غيرها".

ودعا المواطنين إلى "الذهاب إلى شريط كيفية الاقتراع على موقع الهيئة المستقلة لكي يروا كيف ستكون عملية الاقتراع".

وشدد على اتخاذ إجراءات لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى الناخبين، ومنها قفزات وقلم خاص لكل ناخب.

وأشار إلى أن "حماية موظفين الذين يعملون في الانتخابات مضاعفة، وهم يرتدون قفازات وكمامات وستار بلاستيكي فوق الكمامة".

 




 

 


 

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