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الأربعاء، 08-12-2021 03:41 م

الهيئة المستقلة للانتخاب تستكمل تشكيل لجان الانتخاب

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الوكيل الاخباري - استكملت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان الانتخاب المكلفة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات ومجلس أمانة عمان.

وأدى أعضاء لجان الانتخاب في إقليم الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان، العقبة، والبادية الجنوبية)، اليوم، القسم القانوني أمام أعضاء مجلس المفوضين. وحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 22 آذار المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات ومجلس أمانة عمان.

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