الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر الخريطة الإلكترونية لمراكز الاقتراع والفرز

الوكيل الإخباري- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب عبر موقعها الإلكتروني، مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، والبالغ عددها 1824 مركزا.

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وقال الناطق باسم الهيئة جهاد المومني، إن الهيئة عملت على إصدار المواقع الجغرافية (GPS) لمراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر بصيغة (QR)، بهدف تمكين الراغبين من معرفة موقع مركز الاقتراع والفرز على الخريطة الإلكترونية مباشرة من خلال أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة التابلت والاستدلال على مواقع المراكز والوصول إليها بأسهل الطرق و توفيرها عند الحاجة.



وأكد المومني أنه يمكن الاستعلام عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم المجاني (94455) فإنه يستقبل رابط إلكتروني يستطيع من خلاله الناخب معرفة مركز اقتراعه عبر استخدام الخرائط الجغرافية.





