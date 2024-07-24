الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر اليوم الجداول النهائية للناخبين

الوكيل الاخباري - تنشر الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، الجداول النهائية للناخبين بعد اكتمال جميع مراحل تجهيزها استعدادا للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول المقبل.



وحسب المادة السادسة من قانون الانتخاب، تعتبر الجداول بعد اعتمادها نهائية ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها وتجرى الانتخابات بمقتضاها.



وتنشر الجداول على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب وبأي وسيلة تحددها التعليمات كما يتم تزويد رؤساء الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية بها.



وحسب أرقام الهيئة، فإن إجمالي من يحق لهم الاقتراع قرابة 5 ملايين ومئة ألف ناخب.

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