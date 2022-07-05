الهيئة الهاشمية تنظم رحلة علاجية لعدد من المصابين

الوكيل الاخباري- نظمت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين في إربد اليوم الثلاثاء، رحلة علاجية لعدد من المصابين العسكريين المشتركين بدورات المعالجة الفيزيائية.

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واشتملت الرحلة العلاجية على تمارين في البرك الساخنة داخل محافظة إربد، وأنشطة ترفيهية لرفع الروح المعنوية لديهم وتحسين حالاتهم الصحية والنفسية.



وتأتي هذه الدورة تنفيذا لخطة عمل الهيئة في مجال النشاطات الرياضية والترفيهية للمصابين العسكريين الراغبين بالمشاركة في هذا النوع من الدورات.



يشار إلى أن الباحثين الاجتماعيين في الهيئة ينفذون على مدى الأسبوع زيارات ميدانية إلى منازل المصابين لإجراء تقييم مستمر لحالاتهم.