الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الثلاثاء، 05-07-2022 01:51 م

الهيئة الهاشمية تنظم رحلة علاجية لعدد من المصابين

268958941


الوكيل الاخباري- نظمت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين في إربد اليوم الثلاثاء، رحلة علاجية لعدد من المصابين العسكريين المشتركين بدورات المعالجة الفيزيائية.

اضافة اعلان


واشتملت الرحلة العلاجية على تمارين في البرك الساخنة داخل محافظة إربد، وأنشطة ترفيهية لرفع الروح المعنوية لديهم وتحسين حالاتهم الصحية والنفسية.


وتأتي هذه الدورة تنفيذا لخطة عمل الهيئة في مجال النشاطات الرياضية والترفيهية للمصابين العسكريين الراغبين بالمشاركة في هذا النوع من الدورات.


يشار إلى أن الباحثين الاجتماعيين في الهيئة ينفذون على مدى الأسبوع زيارات ميدانية إلى منازل المصابين لإجراء تقييم مستمر لحالاتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

72022317453448679770

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

6202221194435983904811

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

العمل

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

6202221174743353717816

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم