الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

الوكيل الاخباري - أقامت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين اليوم الأربعاء في مقرها الرئيس في عمان، يوماً طبياً مجانياً لعدد من المصابين العسكريين القاطنين في محافظات إقليم الوسط.



وتهدف الفعالية، بحسب مدير عام الهيئة العميد الركن المتقاعد موران ترك، إلى تقديم مساعدات طبية وخدمات علاجية للمصابين العسكريين، بكل يسر وسهولة من خلال إجراء فحوصات نظر، وتوزيع نظارات طبية بالمجان على محتاجيها من المصابين العسكريين.

اضافة اعلان