الهيئة الهاشمية وقطر الخيرية تنفذان مشروع دفء وسلام للسنة الرابعة

الوكيل الاخباري - بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وقطر الخيرية اليوم السبت، تنفيذ مشروع "دفء وسلام" والذي يستهدف الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين في عدد من محافظات المملكة وللعام الرابع على التوالي.



وافاد بيان صادر عن الهيئة اليوم ، بأن المشروع سيستفيد منه 1300 عائلة من الجنسيتين الأردنية والسورية في المرحلة الأولى ليصل عدد الاسر المستهدفة إلى 4000 اسرة خلال الحملة التي تمتد خلال موسم الشتاء من خلال توزيع كوبونات محروقات، وملابس وطرود غذائية وبطانيات وحسب الاحتياجات الأساسية للأسر خلال فصل الشتاء ليصل عدد المستفيدين من المشروع 6500 مستفيد.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي العبادي: " ضمن شراكتنا الممتدة مع قطر الخيرية والتي من خلالها يتم تنفيذ مشاريع اغاثية، تم اختيار الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين في خمس محافظات ليتم توزيع المساعدات عليهم من خلال شبكة الشركاء من الجمعيات الخيرية المحلية وصندوق المعونة الوطنية".

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