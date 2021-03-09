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الثلاثاء، 09-03-2021 09:23 م

الهياجنة: إغلاق المدارس وحظر الجمع خفضت الإصابات 47%

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 الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل هياجنة إن نسبة انتشار فيروس كورونا في المحافظات بدأت تزيد أكثر عن العاصمة عمان. 

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وأشار الهياجنة في تصريحات صحفية الى أن الممكلة تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات والنسب الإيجابية في كل المحافظات، والإشغالات حاليا في المستشفيات لمصابي كورونا تجاوزت الموجة الأولى من الجائحة .

و قال الهياجنة إن الحظر الشامل أيام الجمع لم يفشل في خفض الإصابات، مؤكدا ان الحكومة لا تريد الذهاب إلى حظر شامل طويل الامد حتى هذه اللحظة.

وأردف الهياجنة بان إغلاق المدارس وتمديد ساعات حظر التجول وحظر الجمعة اجراءات تخفض الإصابات بنسبة 47 بالمائة، وفق دراسات أجريت.

وحول شهر رمضان قال الهياجنة إنه من المبكر الحديث عن الإجراءات في شهر رمضان.


 




 

 


 

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