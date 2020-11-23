الهياجنة: الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر

الوكيل الاخباري -
قال مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور وائل هياجنة إن انخفاض نسبة العيّنات الإيجابيّة إلى ما دون ٢٠٪ وتقارب عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والخروج منها له دلالات على ثبات المنحنى الوبائي.اضافة اعلان
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن نسبة الاشغال في الأسرة المخصصة لفيروس كورونا تبلغ 43%، بينما تصل نسبة الاشغال في أسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي 30%، ولا يوجد زيادة كبيرة بهذه الأرقام .
وبين إن أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة 249 بنسبة 30 %.
ولفت إلى أن الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر، وانخفاض الأرقام سببه الزيادة بالالتزام في الكمامات.