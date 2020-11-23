الهياجنة: الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر

الوكيل الاخباري -

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قال مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور وائل هياجنة إن انخفاض نسبة العيّنات الإيجابيّة إلى ما دون ٢٠٪؜ وتقارب عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والخروج منها له دلالات على ثبات المنحنى الوبائي.وأضاف خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن نسبة الاشغال في الأسرة المخصصة لفيروس كورونا تبلغ 43%، بينما تصل نسبة الاشغال في أسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي 30%، ولا يوجد زيادة كبيرة بهذه الأرقام .وبين إن أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة 249 بنسبة 30 %.ولفت إلى أن الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر، وانخفاض الأرقام سببه الزيادة بالالتزام في الكمامات.