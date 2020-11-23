الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الملك يؤكد خلال لقائه شخصيات من محافظات الجنوب اعتزازه وفخره بالعشائر الأردنية

الهياجنة: الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر

وزير الصحة يعلن عن خطة لإعطاء لقاح كورونا بالاردن

السعودية تعلن توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

وزير الاعلام يوضح حول اغلاق بعض القطاعات

صدور نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

ايعاز بوقف الحجز على اموال المواطنين نتيجة تراكم فواتير المياه

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات هامة

الإثنين، 23-11-2020 06:46 م

الهياجنة: الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر

2020_11_23_06_43_34


الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور وائل هياجنة إن انخفاض نسبة العيّنات الإيجابيّة إلى ما دون ٢٠٪؜ وتقارب عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والخروج منها له دلالات على ثبات المنحنى الوبائي.
اضافة اعلان

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن نسبة الاشغال في الأسرة المخصصة لفيروس كورونا تبلغ 43%، بينما تصل نسبة الاشغال في أسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي 30%، ولا يوجد زيادة كبيرة بهذه الأرقام . 

وبين إن أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة 249 بنسبة 30 %.

ولفت إلى أن الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر، وانخفاض الأرقام سببه الزيادة بالالتزام في الكمامات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fbbe6a87d280

الملك يؤكد خلال لقائه شخصيات من محافظات الجنوب اعتزازه وفخره بالعشائر الأردنية

11202023154218359022234

وزير الصحة يعلن عن خطة لإعطاء لقاح كورونا بالاردن

1120202016275448374235

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

11202021171522678207604

وزير الاعلام يوضح حول اغلاق بعض القطاعات

إرادة ملكية سامية

صدور نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

320202821056874796512

ايعاز بوقف الحجز على اموال المواطنين نتيجة تراكم فواتير المياه

أخبار متعلقة
3202017203349977840181

إجراءات حكومية لرفع الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات

ز

الزرقاء .. صفر إصابات بكورونا اليوم

1586286688595

خلية الأزمة تكشف آلية الدخول برا إلى المملكة

5202021191214229885143

حماية المستهلك تحذر الأردنيين

2202025103037695458258

الكشف عن إجراءات دخول الأردنيين عبر الحدود

fa8e82ad-753e-476d-940c-d5a7164bb602

الصحة تطلب من المستشفيات الخاصة رفع جاهزيتها