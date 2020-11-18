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الأربعاء، 18-11-2020 09:38 م

الهياجنة : الوباء منتشر في كل مكان

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إن الوباء منتشر في كل مكان، لكن ما حدث خلال الأيام الماضية أن النسبة المئوية لتسجيل الإصابات أصبحت في ثبات أو تأرجح.
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وبين الهياجنة في حديث له عبر التلفزيون الأردني أن حالات الدخول إلى المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 248 حالة وثبتت نسبة الدخول للمستشفيات عند  5-6ِ%، مشيرا إلى أن نسب الدخول في الأردن من أقل النسب في العالم.  

وعرض مسؤول ملف كورونا عددا من المعلومات الكمية والتحليلية المقارنة حول توزيع الإصابات في الأردن، مبيناً أن السنة توزع بالأسابيع الوبائية وفيها 52 أسبوعاً.

وأضاف أنه في الأسبوع الرابع والاربعين في الأردن سجلت 31942 حالة، وفي الخامس والأربعين سجلت 35307 حالة، لافتا إلى أن الأسابيع التي سبقتها كانت تشهد تضاعفا في أعداد الإصابات. 

وأعلن الهياجنة نسب الإصابات في المحافظات نسبة إلى عدد سكانها،  حيث إنه وبعد تحليل 154 ألف حالة من حالات كورونا المسجلة، تبين أن عدد الإصابات في عمان 1918 لكل مئة ألف، ثم تليها عجلون 1784، ثم الطفيلة ثم العقبة، أما أقل المحافظات بالنسبة لعدد السكان هما إربد والمفرق. 

أما على مستوى الجندر فقد بلغت نسبة إصابات النساء  46% مقابل 54%  للرجال وذلك بعد تحليل 103 آلاف حالة. 

وفيما يتعلق بالإصابات حسب الفئات العمرية، فقال الهياجنة إن النسبة الأكبر بعد تحليل 104 آلاف حالة، تركزت بالفئة العمرية ما بين 25-34 عاما حيث بلغت أعداد إصاباتهم 28 ألف حالة، ثم تليها الفئة العمرية 35-44 والتي بلغ عدد إصاباتهم 20 ألف حالة، ثم الفئة العمرية 15-24 عاما والتي سجلت 19 ألف إصابة، ثم تحت ال 5 أعوام سجلت 1490 حالة، وما بين 5-15 عاما سجلت 7800 حالة. 

أما بما يتعلق بأعلى الفئات العمرية التي سجلت إصابات نسبة إلى عددها فقد كانت الفئة العمرية أكبر من 75 سنة. 


 




 

 


 

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