السبت 05-12-2020
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السبت، 05-12-2020 10:12 م

الهياجنة: خطة لتأمين مطاعيم كورونا لنحو 20-25% من الشعب الأردني

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 الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، د. وائل هياجنة، إن الخطّة التي وضعت في مركز الأزمات تهدف إلى توفير مطاعيم الكورونا من أكثر من جهة، مؤكدا أن الأردن أجرى اتّصالات مع الشركات التي ستكون قادرة على إنتاج هذه المطاعيم وتوزيعها على العالم.
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وأضاف الهياجنة في تصريحاته لتلفزيون المملكة إن الخطّة تتضمّن توفير مطاعيم كافية لما بين 20-25% من الشعب الأردني، لافتا إلى أن الطلب على المطاعيم عالي جدا، لكن الأردن وقع اتفاقيات منذ وقت طويل، ولديه تفاهمات مع عدّة شركات.

وتابع بالقول: نأمل أن تكون المطاعيم متوفّرة في نهاية كانون الثاني أو منتصف شباط.. وضعنا السيناريوهات لكافّة الاحتمالات، وكلّ التفاصيل الدقيقة مأخوذة في الحسبان.

كما أكد أن المطاعيم التي ينتظرها الأردن آمنة وفعالة، وأعراضها الجانبيّة خفيفة للغاية، مشيرا إلى أنّه لا بدّ من انتظار الموافقات العالميّة للحصول على تصاريح استخدام هذه المطاعيم في الأردن.

 




 

 


 

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