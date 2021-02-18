الهياجنة : فعالية لقاح كورونا تظهر بعد أسابيع

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور وائل الهياجنة أن فعالية لقاح كورونا تظهر بعد أسابيع .

اضافة اعلان



وزاد الهياجنة ، خلال فيديو نشرته وزارة الصحة الخميس "تلقي لقاح كورونا لا يعني الحصانة من المرض للأسابيع القادمة".



" هناك اصابات بفيروس كورونا ظهرت بعد تلقي لقاح كورونا وقبل حدوث المناعة، وهو لا يعني أنه نتيجة المطعوم ولكن نتيجة فيروس كان كامنا بأجسادنا لحظة تلقي اللقاح" ، وفق الهياجنة.



وأشار، أن لقاحات كورونا لا يمكن أن تسبب الاصابة بالمرض.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





