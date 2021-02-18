الهياجنة : فعالية لقاح كورونا تظهر بعد أسابيع

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور وائل الهياجنة أن فعالية لقاح كورونا تظهر بعد أسابيع .
وزاد الهياجنة ، خلال فيديو نشرته وزارة الصحة الخميس "تلقي لقاح كورونا لا يعني الحصانة من المرض للأسابيع القادمة".
" هناك اصابات بفيروس كورونا ظهرت بعد تلقي لقاح كورونا وقبل حدوث المناعة، وهو لا يعني أنه نتيجة المطعوم ولكن نتيجة فيروس كان كامنا بأجسادنا لحظة تلقي اللقاح" ، وفق الهياجنة.
وأشار، أن لقاحات كورونا لا يمكن أن تسبب الاصابة بالمرض.
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