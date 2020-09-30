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الأربعاء، 30-09-2020 11:47 ص

الهياجنة: قد نسجل 2000 إصابة بكورونا يوميا في هذه الحالة

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الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور وائل الهياجنة، إن المملكة قد تسجل 2000 إصابة بفيروس كورونا يوميا في حال الاستمرار بعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

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وأكد الهياجنة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الوقائية للقضاء على الفيروس تعتمد على التباعد الجسدي واستعمال الكمامة وتنظيف الايدي، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تعتبر صمام الأمان في مواجهة كورونا.


"استخدام الكمامة يخفف من انتقال العدوى بنسبة تتراوح ما بين (80%-90%)"، وفقا للهياجنة.

 

وحول الالتزام بالكمامة، أوضح الهياجنة "لا نريد كمامة اللحية، وان كانت مناعة شخص ما قوية ولا يخاف الفيروس ليتذكر كل شخص أن في بيته ضعيف".


 




 

 


 

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