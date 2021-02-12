الهياجنة : لجان لمراجعة الأعراض الجانبية لمتلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة عن أكثر الأعراض الجانبية التي من الممكن أن تحدث بعد تلقي لقاح كورونا.



جاء ذلك عبر فيديو نشرته وزارة الصحة الجمعة، وأشار الهياجنة، أن معظم لقاحات كورونا تشترك في مجموعة من الأعراض الجانبية التي يمكن أن تحدث ويمكن أن لا تحدث، وتنقسم إلى أعراض جانبية قد تحدث في مكان الحقن كالتورم، والانتفاخ، والاحمرار، والألم، واصفاً هذه بالواقعية.



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وشدد ، أن وزارة الصحة قامت بتجهيز غرفة عمليات تعمل 24 ساعة وبإمكان المواطنين الابلاغ عن أي عرض جانبي أو توجيه سؤال عن الأعراض الجانبية والمطاعيم لهذه الغرفة، كما بإمكان المواطن تعبئة نموذج الأعراض الجانبية عبر النافذة الالكترونية.



وأضاف الهياجنة، أن هناك أعراضا تتعلق بأجهزة في الجسم قد تحدث مثل ارتفاع الحرارة، وألم في المفاصل، وألم في العضلات، وشعور بالاعياء العام، والغثيان، وبعض الانتفاخات في غدد لمفاوية، مؤكداً أن هذه الأعراض تنصف بأنها غير خطيرة وبأنها أعراض غير جدية.



وأكد أنه يتم مراجعة جميع الأعراض الجانبية يومياً من خلال لجان متخصصة.



وكانت وزارة الصحة ، أعلنت في وقت سابق عن أرقام غرف الطوارئ ، وهي: 0797861110، 0797861112، 0797861113، 0797861114

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