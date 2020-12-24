الهياجنة: لدينا خطط للتعامل مع سلالة كورونا الجديدة

الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، اليوم الخميس، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر انتشارا من سابقتها.

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وأكد الهياجنة في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الصحة بعمان، أن المطاعيم التي تم تسجيلها لدى كبرى لشركات واعتمدتها الأردن، قادرة على تشكيل أجسام مضادة.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق بانتشار السلالة الجديدة من الفيروس في بريطانيا، تفي بالغرض حتى الآن، مبينا أن أساليب الوقاية حتى في الأردن هي السبيل الوحيد حتى الآن والأردن يراقب جميع الطفرات في كل دول العالم.

" كل قادم إلى المملكة يطلب منه فحص فيروس كورونا، وسيتم تتبع كل شخص يثبت إصابته"، وفقا للهياجنة.

وأشار إلى أن الأردن لديه خطط ممنهجة للتعامل مع ظهور السلالة الجديدة من الفيروس.



