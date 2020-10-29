الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 29-10-2020 01:13 ص

الهياجنة للوكيل : وصلنا الى ارقام قياسية واستبعد تسجيل 5 الاف اصابة يومياً

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - رد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة على سؤال للوكيل الاخباري حول امكانية ارتفاع عدد الاصابات اليومية في المملكة الى اكثر من 5 الاف حالة . 

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وقال الدكتور الهياجنة انه يستبعد ان ترتفع الاصابات اليومية الى هذا الحد مشيرا الى ان فرق التقصي الوبائي توسعت في اخذ العينات من المخالطين للمصابين .

 

وكانت المملكة قد سجلت خلال اليومين الماضيين حصيلة قياسية بعدد اصابات كورونا حيث بلغت الاصابات المحلية خلال الـ 48 ساعة الماضية 6887 اصابة لتشكل بذلك ارتفاعا قياسيا خلال فترة قصيرة . 

 




 




 

 


 

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