الهياجنة للوكيل : وصلنا الى ارقام قياسية واستبعد تسجيل 5 الاف اصابة يومياً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - رد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة على سؤال للوكيل الاخباري حول امكانية ارتفاع عدد الاصابات اليومية في المملكة الى اكثر من 5 الاف حالة .

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وقال الدكتور الهياجنة انه يستبعد ان ترتفع الاصابات اليومية الى هذا الحد مشيرا الى ان فرق التقصي الوبائي توسعت في اخذ العينات من المخالطين للمصابين .

وكانت المملكة قد سجلت خلال اليومين الماضيين حصيلة قياسية بعدد اصابات كورونا حيث بلغت الاصابات المحلية خلال الـ 48 ساعة الماضية 6887 اصابة لتشكل بذلك ارتفاعا قياسيا خلال فترة قصيرة .









