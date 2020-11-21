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السبت، 21-11-2020 04:37 م

الهياجنة: هذا العلاج سيوزع مجانا لمصابي كورونا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور وائل الهياجنة أن عقار (favipiravir) هو علاج مضاد لفايروس كورونا (anti viral) في حال الإصابة بالفايروس ، وليس لقاحا ، حيث أنه (يعالج بنسب متفاوتة ولا يقي).
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وأضاف أن له تأثيرات جانبية شأنه شأن أي عقار ، ويؤخذ عن طريق الفم ، أما (remdesivir) والذي يصرف حاليا لمرضى كورونا في وزارة الصحة فيؤخذ عن طريق الوريد.

كما وأوضح أنه لا يؤخد عشوائيا في حال الإصابة بالفايروس ، وإنما بإشراف طبيب مختص بسبب وجود موانع له ، أسوة بأي عقار آخر أو علاج وحسب البروتوكول العلاجي المعتمد .. 

وتتقاعد وزارة الصحة الآن على كمية منه وسيصرف (مجانا) لمصابي كورونا في الأردن.

كما وأكد إلى أن وزارة الصحة تجري فحوصاتها على مدار الساعة للتأكد من ثبوت كفاءة ومأمونية ومدى نجاعة وفعالية أي عقار قبل استخدامه ، وقد تضمن البروتوكول العلاجي إجراءات محددة لاستعمال علاج ( favipiravir) وقد قامت الوزارة بإعتماده وسوف يصرف للمصابين مجانا في حال الحاجة إليه. 

مضيفا إلى أنه علاج وليس لقاحا ومشددا على ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة العامة من إرتداء الكمامة إلى التباعد وغسل الأيدي حتى نقي أنفسنا من الوباء.

 




 

 


 

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