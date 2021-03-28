الهياجنة يدعو للحذر في رمضان وعيد الفطر

الوكيل الاخباري -

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أكد أمين عام وزارة الصحّة لشؤون الأوبئة والأمراض السّارية، مسؤول ملفّ كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، الذي أعلنت الحكومة قبول استقالته من منصبه الأحد، أن الأردنيين سيعبرون هذه الأزمة بانتصارهم على وباء كورونا في القريب العاجل.وقال الهياجنة في تصريحات صحفية، "إننا نلحظ انخفاضا في الوضع الوبائي، لكن لا يمكن إطلاق أحكاما مطلقة وعلينا في الأردن أن نكون حذرين من خطورة هذا الفيروس".وأضاف، "يبدو أننا وصلنا ذروة الموجة الحالية من وباء كورونا لكنني لست متأكدا من ذلك بشكل مطلق".ودعا لمزيد من الحذر خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد حيث تزيد التجمعات.