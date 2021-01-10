الهياجنة يكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أوضح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة ، أن هنالك أعراضا جانبية قد تظهر على عدد من الأشخاص الذين سيأخذون اللقاح المضاد لفيروس كورونا .
وأشار الهياجنة ، في مؤتمر صحفي، الأحد ، أن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة للجسم ، إعياء عام ، وانتفاخ في الغدد الليمفاوية ، لافتا أنها "غير خطرة"، مؤكدا أنها قد لا تحدث لدى أشخاص آخرين .
وبين أنه سيتم دراسة تلك الأعراض ، للوقوف عليها ، منوها أنه بإمكان المواطنين التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، للحديث عن الأعراض المصاحبة للقاح .
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