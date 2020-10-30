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الجمعة، 30-10-2020 08:01 م

الهياجنة يكشف اهم تحدي يواجه الأردن للتعامل مع كورونا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا في الأردن الدكتور وائل الهياجنة حول الوضع الوبائي وارتفاع أعداد الاصابات في الأردن،إن الأهمّ من عدد الاصابات هو نسبتها من عدد الفحوصات التي تجري يوميا، والمطلوب هو خفضها من (13%) كما هو حاليا إلى أقل من (5%).

ووجه الهياجنة ثلاث رسائل مهمة؛ الأولى للمترشحين للانتخابات النيابية ودعاهم فيها للالتزام بأوامر الدفاع، والمساهمة بمرور الاستحقاق الدستوري بأقلّ الخسائر، مشيرا إلى أهمية وجود تطبيق لأوامر الدفاع بشكل استباقي.

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أما الثانية فهي إلى عموم أبناء الشعب الأردني ودعاهم فيها لمراعاة أوضاع أصحاب المناعة الضعيفة، وذلك من خلال التزام الجميع بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم ارتياد الأماكن المزدحمة وتجنّب المشاركة في المناسبات الاجتماعية من أفراح وأتراح.

أما الرسالة الثالثة، فقد وجهها الهياجنة إلى مؤسسات الدولة الرسمية، وأكد فيها ضرورة تطبيق أوامر الدفاع بحزم، وتوفير المكان الصحي اللائق للعناية بالمواطن، وتوفير وسائل التوعية.

واختتم مسؤول ملف كورونا حديثه بالقول: "نحن نتهيأ للأسوأ، ونأمل بالأفضل".

 


 




 

 


 

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