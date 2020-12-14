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الإثنين، 14-12-2020 05:44 م

الهياجنة يكشف تفاصيل توزيع مطعوم كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - دعا أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة، لحماية كبار السن والأطفال في البيوت من فيروس كورونا.
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وأضاف الهياجنة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الإثنين، أن نسبة فحوصات كورونا الايجابية  اليوم 13.8 بالمئة، لافتا إلى أن الرقم يدور حول 13 بالمئة في الأسبوع الوبائي الحالي.

وقال، إن نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة تشهد انخفاضا مستمرا إذ تبلغ 36 بالمئة، وانخفاض عدد المرضى الذين يتلقون الاجهزة الاصطاعني بنسبة 18 بالمئة.

ولفت إلى أن الأسابيع الماضية شهدت انحدارا في إصابات كورونا ووفياته، معربا عن شكره للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة.

وقال، إن أكثر المحافظات اصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف من السكان هي عجلون وليست العاصمة، مبينا أن الوزارة قامت بتوفير مختر مخبري لاجراء فحوصات كورونا في كل محافظة.

وأكد، أن الأردن يعبر حاليا بثبات في تسطيح المنحنى الوبائي، داعيا الجميع إلى الاستمرار بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.  

وعن توزيع اللقاح، أكد على أهمية العدالة والشفافية في توزيع المطعوم، موضحا أن الفئات ذات الاولوية في توزيع المطعوم هي الاعمار فوق 60 عاما، وأصحاب الامراض المزمنة، والجهات التي تديم الحياة كالاجهزة الامنية.

وأشار إلى أن خطة توزيع المطعوم قسمت إلى 11 مرحلة، لافتا إلى إمكانية اطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين بتلقي مطعوم كورونا يتم بناءه حاليا.
 

 




 

 


 

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