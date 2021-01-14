الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 14-01-2021 12:39 ص

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

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 الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل هياجنة إن 60 بالمئة ممن سجلوا عبر منصة لأخذ لقاح كورونا الأربعاء، قد تلقوا المطعوم ويقدر عددهم بقرابة 3 آلاف شخص، مشيرا الى وصول رسائل نصية لهم بانهم حصلوا على اللقاح.
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وأضاف الهياجنة خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد ، ان جميع القرارت التي اتخذت دُرست، والحكومة تدرجت فيها، لافتا الى ان الالتزام سبيلنا لمزيد من التخفيف.

ولفت الهياجنة الى اننا في الأردن نظريا معرضون لموجة ثانية وعلينا الالتزام رغم وصول اللقاح.

 




 

 


 

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