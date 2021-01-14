الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال مسؤول ملف كورونا أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل هياجنة إن 60 بالمئة ممن سجلوا عبر منصة لأخذ لقاح كورونا الأربعاء، قد تلقوا المطعوم ويقدر عددهم بقرابة 3 آلاف شخص، مشيرا الى وصول رسائل نصية لهم بانهم حصلوا على اللقاح.وأضاف الهياجنة خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد ، ان جميع القرارت التي اتخذت دُرست، والحكومة تدرجت فيها، لافتا الى ان الالتزام سبيلنا لمزيد من التخفيف.ولفت الهياجنة الى اننا في الأردن نظريا معرضون لموجة ثانية وعلينا الالتزام رغم وصول اللقاح.