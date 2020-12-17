الهياجنة يوضح حقائق جديدة حول لقاح كورونا - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة ، الدكتور وائل الهياجنة ، عن عدد من الحقائق ، بشأن المطعوم المضاد لفيروس كورونا.

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وبين الهياجنة في تصريحات صحفية رصدها "الوكيل الإخباري" ، ان المطعوم آمن ولا يسبب الشلل الكامل أو الشلل النصفي او الوفاة، كما يتم تداوله .

وقال " تم الحصول على المطعوم من مصادر موثوقة تسجّل في مؤسسات عالمية ونحن نعلم الأبحاث والدراسات التي أجريت بشأنها " .

ونفى الهياجنة ما يتم تداوله حول استخدام المطعوم لغايات التعقّب وجمع البيانات ، وتابع " المطعوم للقضاء على المرض وليس لتعقّب البشر" .

"لقاح كورونا شأنه إنتاج بروتينات ثم انتاج أجسام مضادة ، ولا يقوم بتغيير التكوين الجيني للإنسان أو تعديل على الشيفرة الوراثية "، وفق الهياجنة .

وردا على سؤال حول توزيع اللقاح على أصحاب النفوذ ، ومن لديهم "واسطة" ، فقد أشار إلى أنه سيتم توزيعه بعدالة ، بحسب محدّدات مقررة مسبقا ، ومجانا .

وشدّد الهياجنة في ختام حديثه على أهمية الاستمرار باتباع الإجراءات الصحية ، المتعلقة بارتداء الكمامات من أجل الوقاية وتابع " يجب الالتزام بارتدائها نحو سنة جديدة مليئة بالتفاؤل .. والمطعوم قادم".



