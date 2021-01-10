الهياجنه : الحكومة سترسل رسائل نصية للمواطنين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال مسؤول ملف كورونا وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل هياجنه إن الوزارة ستقوم الليلة او صباح الاثنين بإرسال رسالة للشخص الذي سيتلقى مطعوم كورونا في الأردن لإبلاغه بموعد ومكان تطعيمه.وأضاف الهياجنة خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد الأحد انه من حق المواطن معرفة المطعوم الذي سيلقح به.وأكد الهياجنة أن الحكومة ستعمل على محاربة الواسطة في أخذ لقاح كورونا، لافتا الى انه لن يكون هناك "خيار وفقوس" في موضوع إعطاء اللقاحات بالأردن.وذكر الهياجنة أن 200 ألف شخص سجلوا على منصة لقاح كورونا بالأردن، وأن آلاف الأردنيين سيأخذون اللقاح يوم الأربعاء.