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الأحد، 31-07-2022 04:53 م

الوزارات والدوائر التي ستُلغى وتُدمج - أسماء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اليوم الأحد، أنه سيتم دمج 6 وزارات في 3 وإلغاء واحدة واستحداث أخرى، بالإضافة إلى جملة من التغييرات الهيكلية في القطاع الحكومي.

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وبين الشريدة خلال مؤتمر صحفي اليوم، لإعلان خطة تحديث القطاع العام أن الحكومة تتجه لدمج وزارتي الثقافة والشباب تحت مسمى وزارة الثقافة والشباب خلال عام، ودمج وزارتي الأشغال والنقل لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية، وذلك خلال عامين.


وأضاف سيتم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة التدريب المهني تحت مسمى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية.
ولفت إلى أنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتربية وتنمية الموارد خلال عامين.


وأشار إلى أنه سيتم إنشاء وزارة التواصل الحكومي، ونقل ارتباط وكالة الأنباء الأردنية بترا والتلفزيون الأردني إليها وإعادة هيكلتهما خلال عام.


وأكد أنه سيتم إعادة هيكلة وزارة الاستثمار خلال عام، وسيتم تحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني تفاعلي، وسيتم تحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية تنظيمية للخدمات المقدمة في القطاع العام، ونقل مهام دور الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة.

 


 




 

 


 

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