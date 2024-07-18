الوزيرة السقاف تبحث والسفيرة الرواندية تعزيز التعاون الاستثماري

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الخميس، مع سفيرة جمهورية رواندا لدى المملكة أوروجيني باكوراموستا، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الاستثمار.



وأكدت السقاف، أهمية زيارة وزير الصناعة والتجارة الرواندي والوفد المرافق له للمملكة في شباط الماضي، والتي تخللها عقد منتدى الأعمال "الأردني - الراوندي" ومباحثات رسمية، متابعة وتنفيذا للزيارة الملكية السامية إلى رواندا في كانون الثاني الماضي، واللقاء الذي تم بين قيادتي البلدين حول ضرورة توسيع التعاون الثنائي في العديد من المجالات ومنها الاستثمارية، وأهمية البناء على ذلك لتحقيق مصالح البلدين المشتركة.

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وبينت ان هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، مشيرة الى تطلع المملكة الى تعزيز وتوسيع الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.



وأكدت أهمية التنسيق مع الجانب الرواندي لتشجيع الشركات الرواندية على بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، مشيرة الى أهمية زيادة التعاون مع رواندا من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن.



وتطرق اللقاء الى التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في الأردن خلال العامين الماضيين ما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهم مؤشرات الاستثمار بين الجانبين، والميزات والحوافز التي أقرّها قانون البيئة الاستثمارية، إضافةً الى إطلاع السفيرة على منصة "استثمر في الأردن invest.jo".



من جهتها، أشادت السفيرة باكوراموستا، بمستوى العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدة حرص بلادها على تطويرها والبناء عليها بما يصب في مصلحة الجانبين، إضافة لأهمية ترتيب لقاءات ثنائية بين المستثمرين لتعريفهم بأهم الفرص الاستثمارية في الأردن ورواندا.