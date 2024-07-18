الخميس 18-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الأوقاف تعلن توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

الأمن العام: هذا ما جرى على دوار الشهيد في الكرك

جريمة قتل في عمان والامن يكشف التفاصيل

وزير الداخلية يزور المعهد المروري الأردني

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

24 مليون دينار حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأردنية غير الربحية

أكثر من 40% من الشركات اليابانية لا تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي

احالة أمين عام أحد الأحزاب الى النائب العام

التعليم العالي تطلق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمية للجامعات 2024

تعرف على حالة الطقس في عطلة نهاية الأسبوع - تحذيرات

الخميس، 18-07-2024 05:09 م

الوزيرة السقاف تبحث والسفيرة الرواندية تعزيز التعاون الاستثماري

1721311648801


الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الخميس، مع سفيرة جمهورية رواندا لدى المملكة أوروجيني باكوراموستا، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الاستثمار.

وأكدت السقاف، أهمية زيارة وزير الصناعة والتجارة الرواندي والوفد المرافق له للمملكة في شباط الماضي، والتي تخللها عقد منتدى الأعمال "الأردني - الراوندي" ومباحثات رسمية، متابعة وتنفيذا للزيارة الملكية السامية إلى رواندا في كانون الثاني الماضي، واللقاء الذي تم بين قيادتي البلدين حول ضرورة توسيع التعاون الثنائي في العديد من المجالات ومنها الاستثمارية، وأهمية البناء على ذلك لتحقيق مصالح البلدين المشتركة.

اضافة اعلان


وبينت ان هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، مشيرة الى تطلع المملكة الى تعزيز وتوسيع الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.


وأكدت أهمية التنسيق مع الجانب الرواندي لتشجيع الشركات الرواندية على بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، مشيرة الى أهمية زيادة التعاون مع رواندا من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن.


وتطرق اللقاء الى التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في الأردن خلال العامين الماضيين ما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهم مؤشرات الاستثمار بين الجانبين، والميزات والحوافز التي أقرّها قانون البيئة الاستثمارية، إضافةً الى إطلاع السفيرة على منصة "استثمر في الأردن invest.jo".


من جهتها، أشادت السفيرة باكوراموستا، بمستوى العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدة حرص بلادها على تطويرها والبناء عليها بما يصب في مصلحة الجانبين، إضافة لأهمية ترتيب لقاءات ثنائية بين المستثمرين لتعريفهم بأهم الفرص الاستثمارية في الأردن ورواندا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721314488692

توقيع 159 اتفاقية مِنح لمشاريع زراعة وحصاد مائي

1721314341470

حوارية حول أمن البحر الأحمر في منتدى الفكر العربي

420233151455627807034

الأوقاف تعلن توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

44820

الأمن العام: هذا ما جرى على دوار الشهيد في الكرك

الأمن العام

جريمة قتل في عمان والامن يكشف التفاصيل

40028229-sarmad-elmaestro

مجلس أمناء مكتبة الأمانة يوصي بالتحول الإلكتروني

أخبار متعلقة
1721244963292

البيئة تطلق مشروع تحديث التقرير الوطني لحيادية الأراضي

HAlgR7ShN1aAM9Y2clb92gtUTjWMAC3YCCaMoURY

الغذاء والدواء: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

1720723401861

"التخطيط" تعقد اجتماع حوار سياسة التنمية الاقتصادية السابع بين الأردن واليابان

1000507362

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع كفالات الأيتام للعام 2024

e00e93a1b00ed3138365cca383bb8a0c

تفاعل كبير من أهالي الزرقاء مع فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024

d2a9df0a-2df0-44fd-9d84-ac0b15c7a7f3

البرلمان العربي يشيد بموقف الأردن الرافض لإرسال قوات إلى غزة