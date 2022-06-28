الوزير الاسبق خالد سيف يشارك في جلسة نقاشية بوزارة النقل السعودية - صور

الوكيل الاخباري - شارك وزير النقل الأسبق الدكتور خالد سيف ، الاثنين ، كعضوآ في الفريق الإستشاري لشركة "آرثر دي ليتل" و ضيفآ على وزارة النقل السعودية في نقاش الإستراتيجية الوطنية المؤسسية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكه العربية السعوديه بحضور معالي وزير النقل السعودي المهندس ناصر الجاسر و فريق عمل الوزارة.



وقدم الدكتور خالد سيف كلمته بالنيابة عن مستشاري "آرثر دي ليتل" حول آليات و روافع تنفيذ الإستراتيجات في قطاع النقل و اللوجستيات بما في ذلك خطط العمل المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجيات في المدى القصير والطويل.



وتحدث الدكتور خالد سيف عن عوامل التمكين ،التحديات و أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الإستراتيجيات في القطاع العام.

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علمآ أن بيت الإستراتيجيات "آرثر دي ليتل" هي شركة استشارات إدارية دولية يقع مقرها الرئيسي في بوسطن ، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة و هي أول شركة استشارية في العالم تعمل منذ عام 1886 ميلادي .







