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الثلاثاء، 28-06-2022 07:30 م

الوزير الاسبق خالد سيف يشارك في جلسة نقاشية بوزارة النقل السعودية - صور

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الوكيل الاخباري - شارك وزير النقل الأسبق الدكتور خالد سيف ، الاثنين ، كعضوآ في الفريق الإستشاري لشركة "آرثر دي ليتل" و ضيفآ على وزارة النقل السعودية في نقاش الإستراتيجية الوطنية المؤسسية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكه العربية السعوديه بحضور معالي وزير النقل السعودي المهندس ناصر الجاسر و فريق عمل الوزارة.  

وقدم الدكتور خالد سيف كلمته بالنيابة عن مستشاري "آرثر دي ليتل" حول آليات و روافع تنفيذ الإستراتيجات في قطاع النقل و اللوجستيات بما في ذلك خطط العمل المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجيات في المدى القصير والطويل. 

وتحدث الدكتور خالد سيف عن عوامل التمكين ،التحديات و أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الإستراتيجيات في القطاع العام.

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علمآ أن بيت الإستراتيجيات "آرثر دي ليتل" هي شركة استشارات إدارية دولية يقع مقرها الرئيسي في بوسطن ، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة و هي أول شركة استشارية في العالم تعمل منذ عام 1886 ميلادي . 

 




 

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