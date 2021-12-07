الثلاثاء 07-12-2021
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الثلاثاء، 07-12-2021 03:58 م

جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي...

الوزير الجازي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة خلافه مع رئيس الوزراء

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الوكيل الاخباري - نفى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي وقوع خلافات بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.اضافة اعلان


وقال الوزير الجازي لـ"الوكيل الاخباري" إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة، مؤكدا أنه غير منطقي وغير واقعي.

وأشار أنه لا يوجد خلافات مع الرئيس، ولم يتطرق الجازي إلى التفاصيل، نافيا الأنباء التي تحدثت عن شجاره مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

من جانب آخر، نفى الجازي لموقع الوكيل الاخباري صحة الأنباء التي تتحدث عن عزم رئاسة الوزراء شراء اسطول سيارات مرسيدس فارهة، من وكالة سيارات مرسيدس بالعاصمة عمان.

وقال الجازي إن الرئاسة تكتفي بالسيارات الموجودة لديها، وهي ليست بحاجة لسيارات أخرى جديدة.

وأشار أن لدى رئاسة الوزراء سيارات من نوع تيسلا الكهربائية، تم استيرادها لغايات توفير الوقود، وهي تعمل الآن بشكل جيد.

 




 

 


 

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