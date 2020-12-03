الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 06:48 م

الوزير القطامين: هذا الامر لا يكفي

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين أن برامج الدعم المقدمة من الحكومة لا تكفي قائلا: "مهما قدمنا برامج لا يوجد ما يكفي".
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وقال القطامين ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الخميس، حول كفاية برنامج الدعم لغالبية العمال في ظل ما تشهده المملكة من ارتفاع بمعدلات البطالة، إنه انجاز كبير أن نصل لمرحلة نقدم فيها دعما ماديا.

وأضاف، "قطاع مغلق بأمر دفاع ومنطقيا يجب دعمه ماديا للتخفيف عنه".

وبين أن البرنامج جاء بالتزامن مع توسيع حزم صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي ليمتد الى 6 اشهر بدلا من 3.

وأوضح أنه تم تصميم البرنامج بشكل مترابط لدعم الأجور.

 




 

 


 

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