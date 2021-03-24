الوزير المفلح يُعمم شروط مبادرات الخير في رمضان

الوكيل الاخباري - عمم وزير التنمية الاجتماعية وزير العمل المكلف ايمن المفلح شروط واجراءات مبادرات الخير لشهر رمضان المبارك على مدراء التنمية الاجتماعية في المحافظات .



وجاء في تعميم الوزير المفلح انه ونظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك،وحيث تزداد مبادرات الخير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمبادرات الشخصية، وحرصاً على مساعدة الأسر الفقيرة والوصول إلى اكبر عدد ممكن منها نشدد على إتاحة قواعد البيانات المتوفرة في المديريات لهذه المبادرات وحسب الأصول للتأكد من استحقاق الاسر المستفيدة.

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كما وجه المفلح للتاكد من جودة ومحتويات الطرود الغذائية وصلاحيتها وبما لا يقل عن ستة أشهر واليات تخزينها حرصا على صحة وسلامة المستفيدين منها وان تكون الطرود معبأة بطريقة لائقة ومقبولة تحفظ كرامة متلقي المساعدة .



وطلب من المدراء المعنيين ضرورة التنسيق المستمر مع الحكام الإداريين للوصول الى اكبر عدد من الاسر الفقيرة وتطبيق مضامين التعميم بكل حزم.



