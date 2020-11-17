الوزير معن القطامين يكشف عن أمر دفاع جديد



الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين مساء الثلاثاء، ان هناك تغيير مهم سيحدث على صعيد هذه الحكومة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريك في صناعة القرار، وأن المستثمر الأردني أولوية والمستثمر الأجنبي مرحب به إن حقق أهداف التنمية.وبين القطامين في تصريحات صحفية أن الحكومة الحالية وخلال الجائحة ستستطيع بأقل من سنة تخفيض نسبة البطالة بشكل كبير.وكشف الوزير عن أمر دفاع جديد ستعلنه الحكومة يعالج ما حدث سابقا من أمر الدفاع 6.ولفت القطامين إلى أن هناك إعادة جدوله كاملة للمقترضين من صندوق التنمية والتشغيل، وعن قرض حسن لـ450 شخصا عام 2022 والسداد على 7 سنوات لدعم المشاريع الرقمية.