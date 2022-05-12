الوسطية يتدارس دمج عدد من أحزاب التيار

الوكيل الإخباري - قرر تيار الأحزاب الوسطية في اجتماعه الدوري الذي عقد أمس الأربعاء إعداد مسودة مشروع دراسة شاملة حول إمكانية دمج عدد من أحزاب التيار على أسس ومبادئ ديمقراطية واضحة.

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وأشار رئيس التيار شاكر العبادي خلال الاجتماع الى سعي التيار الدائم للتكيف مع التشريعات الجديدة المتمثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب والتي تتطلب تجديد الخطاب السياسي والبرامجي على أسس ومفاهيم ديمقراطية رصينة في سياق عملية التمكين الحزبي.



وأكد العبادي أهمية التعاطي بالشكل الصحيح مع متطلبات المرحلة الحالية تحقيقا لأهداف العملية الاصلاحية والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية.



وشارك في الاجتماع أحزاب الحرية والمساواة، العدالة والتنمية، الفرسان، الشعلة، الاتجاه الوطني، أحرار الأردن، وحزب تواد.